Il 16 marzo rappresenta la data di inizio per la distribuzione della Certificazione Unica del 2026, documento che riguarda i redditi percepiti nel 2025. Tre enti diversi sono coinvolti nel rilascio di questa certificazione, che ogni anno viene richiesta da milioni di cittadini italiani. La consegna della CU è fondamentale per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi e per eventuali controlli fiscali.

La scadenza del 16 marzo segna l’apertura ufficiale della stagione fiscale per milioni di italiani che attendono la Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel 2025. Questo documento, emesso da datori di lavoro e enti previdenziali come INPS e INAIL, funge da base fondamentale per la compilazione della dichiarazione dei redditi e per il calcolo dell’ISEE. La regola è netta: ogni soggetto che eroga redditi soggetti a tassazione deve rilasciare questo atto amministrativo entro la data fissata. Non si tratta solo di un adempimento burocratico, ma di uno strumento che definisce la posizione fiscale del contribuente. Sebbene molte aziende rendano disponibile il file digitale prima della scadenza legale, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate avviene in modo sistematico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 16 marzo: la CU 2026 e i 3 enti che la rilasciano

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