14 marzo a Roma | il No popolare al progetto

Il 14 marzo a Roma, migliaia di cittadini si riuniranno in piazza per manifestare contro il progetto costituzionale proposto dal governo Meloni. La mobilitazione rappresenta un momento di forte partecipazione popolare, con persone che si preparano a sfilare nelle strade della capitale per esprimere il loro dissenso. La manifestazione si svolgerà nel centro storico della città, coinvolgendo diverse fasce della popolazione.

La piazza di Roma si prepara a diventare il palcoscenico di una mobilitazione storica per il 14 marzo, quando migliaia di cittadini scenderanno in strada per un netto rifiuto al progetto costituzionale del governo Meloni. L’appuntamento, lanciato settimane fa dalle stesse organizzazioni che hanno guidato le grandi proteste per la Palestina partendo dai portuali di Genova, mira a raccogliere un No sociale contro le modifiche alla Costituzione e alla magistratura. Non si tratta solo di fermare una singola riforma, ma di bloccare un intero disegno che minaccia i diritti fondamentali acquisiti dopo la Resistenza. Il fronte unito: dalla Palestina ai diritti dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

