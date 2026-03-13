Un rapporto pubblicato il 13 marzo 2026 rivela che il 13,4 per cento dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha visto scene di violenza riprese e condivise sui social media. Il dato evidenzia come il fenomeno coinvolga una significativa parte di adolescenti che si imbattono in contenuti violenti attraverso le piattaforme digitali. La diffusione di queste immagini sembra rappresentare un fenomeno diffuso tra i giovani.

Un rapporto diffuso oggi, il 13 marzo 2026, mette in luce un fenomeno inquietante: oltre il 13,4 per cento dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha assistito a scene di violenza filmate. La dinamica non è solo osservazione passiva; una parte significativa di questi giovani ha anche partecipato attivamente alla messa in scena della brutalità. I dati indicano che il 4,5 per cento dei maschi e il 2 per cento delle femmine hanno confessato di aver girato personalmente video violenti con il proprio smartphone. In questo scenario, la visibilità sui social diventa l’obiettivo finale, trasformando l’atto criminoso in uno strumento di affermazione identitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 13,4% dei ragazzi: la violenza diventa spettacolo sui social

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