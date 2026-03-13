100mila follower | il nuovo nervo sociale del territorio

Un account Instagram dedicato alle notizie del territorio reatino ha raggiunto 100mila follower, diventando un punto di riferimento per la comunità locale. L'iniziativa invita i cittadini a seguire il profilo per ricevere aggiornamenti costanti su eventi e novità della zona. L’obiettivo è coinvolgere la popolazione e favorire una comunicazione diretta e immediata tra i residenti e le notizie più importanti della loro area.

invita i cittadini del territorio reatino a seguire il proprio profilo Instagram per restare aggiornati sulle notizie locali. La redazione gestisce una rete di oltre 100mila follower distribuiti su diversi canali social, trasformando la comunicazione digitale in uno strumento di contatto diretto con la comunità. Questa strategia permette di raccogliere segnalazioni tramite Messenger e di valorizzare le immagini dei residenti attraverso la sezione dedicata alle foto degli utenti. L’approccio editoriale si basa sulla partecipazione attiva: chi pubblica contenuti taggando il canale ufficiale ottiene visibilità immediata all’interno della piattaforma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 100mila follower: il nuovo nervo sociale del territorio Articoli correlati Rieti: Testata locale supera i 100mila follower, un nuovo modello di giornalismo digitale e connessione con la comunità.Supera i 100 Mila Followers: La Connessione Digitale che Rinnova il Giornalismo Locale Rieti è sempre più digitale. Leggi anche: Taranto: presentazione del libro “Sguardi Trinitari sul sociale. Per un nuovo pensiero agente nel territorio” Venerdì Contenuti e approfondimenti su 100mila follower Temi più discussi: Minacce e retorica jihadista: denunciato influencer con 100mila follower; Minacce e retorica jihadista su TikTok: influencer denunciato. Video dal contenuto allarmante; Minacce di morte e retorica jihadista su Tiktok: denunciato influencer; Lotito, l’inizio della fine: l’annuncio di Corona su X. Tutti i dettagli. Oltre 100mila follower per Il Secolo XIX su Instagram, un risultato importante per noi e per voiGenova – Oltre il 60% degli italiani adulti legge praticamente solo le news che passano dai social network, secondo una ricerca del Pew Research Center: questo dato, di cui avevamo già scritto l’anno ... ilsecoloxix.it Amplifon supera 100 mila follower su LinkedInUn traguardo raggiunto grazie a una crescita organica e a una linea editoriale che combina valori, purpose, innovazione e campagne di informazione e prevenzione. Il ceo Enrico Vita ha inoltre ricevuto ... lettera43.it Minacce e retorica jihadista: denunciato influencer con 100mila follower x.com I COLORI DELL’AUTISMO CON RED FRYK HEY I suoi video sui social sono seguitissimi: Red Fryk Hey è “ballerina, insegnante, coreografa e attivista autistica per i diritti delle persone autistiche”, come si definisce la giovane con oltre 100mila follower sui - facebook.com facebook