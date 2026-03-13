100 artigiani al Castello | mercatino e Mini Olimpiadi

Domenica 29 marzo si tiene la quattordicesima edizione di Artigiani in Festa al Castello Visconti di Somma Lombardo, con la partecipazione di 100 artigiani che esporranno le loro creazioni nel parco. L’evento include un mercatino dedicato alle opere artigianali e le Mini Olimpiadi, un’attività pensata per intrattenere le famiglie. L’intera giornata è gratuita e aperta a tutti.

La quattordicesima edizione di Artigiani in Festa al Castello si terrà domenica 29 marzo nel parco del Castello Visconti di Somma Lombardo, offrendo un programma gratuito che unisce creatività artigianale e intrattenimento familiare. Oltre cento produttori selezionati allestiranno uno spazio espositivo aperto dalle 10:00 alle 18:30, mentre attività ludiche come le Mini Olimpiadi nel prato coinvolgeranno i più piccoli con giochi gestiti dall’associazione Casa di Mago Merlino. L’iniziativa rappresenta un punto di riferimento consolidato cerca prodotti tipici e manufatti di qualità all’interno di una cornice storica unica, dove la tradizione locale si intreccia con l’offerta gastronomica dell’Angolo del Gusto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 100 artigiani al Castello: mercatino e Mini Olimpiadi Articoli correlati Grezzana: mercatino artigiani, cibo e animazioni per bambiniGrezzana accoglie sabato 14 marzo 2026 l’edizione annuale del mercatino dell’artigianato Curiosando qua e là per Grezzana. Ceccano, mercatino degli Artigiani del borgo ODVTorna come ogni seconda domenica del mese l'appuntamento con il mercatino di Ceccano a cura degli artigiani del borgo ODV.