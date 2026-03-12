Zendaya conferma il matrimonio con Tom Holland? Alle sfilate di Parigi spunta la fede al dito

Durante le sfilate di Parigi, è stata notata una fede al dito di Zendaya, alimentando le speculazioni sul loro matrimonio con Tom Holland. La conferma ufficiale ancora non è arrivata, ma l'attenzione dei paparazzi e dei presenti si è concentrata su quel dettaglio. La coppia, che ha mantenuto riservato il proprio rapporto, non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Non si è dovuto aspettare molto prima che Zendaya confermasse la notizia del matrimonio con Tom Holland. Nessuna nota stampa, nessun proclamo sui social, ma un gesto che con discrezione ed eleganza, com’è nel suo stile, parla da solo. Ospite della sfilata AutunnoInverno 2026-27 di Louis Vuitton a Parigi, l’attrice è stata immortalata con una fede nuziale al dito. Zendaya a Parigi conferma le nozze?. Caschetto francese riccio, camicia bianca infilata in una gonna a palloncino asimmetrica, Zendaya ha conquistato l’attenzione dei fotografi non solo per il suo look molto apprezzato ma anche per i gioielli che hanno rifinito l’outfit: orecchini a cerchio, un braccialetto e soprattutto alcuni anelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

