Zegna e Biennale | l’arte incontra la tradizione italiana

Il Gruppo Ermenegildo Zegna sarà lo sponsor ufficiale del Padiglione Italia alla prossima Biennale Arte di Venezia, che si svolgerà dal 9 maggio al 22 novembre. L’evento vedrà l’arte contemporanea incontrare la tradizione italiana, con un’attenzione particolare alla collaborazione tra il marchio e l’evento culturale. La partecipazione è confermata e rappresenta un legame tra moda e arte.

Il Gruppo Ermenegildo Zegna ha confermato il proprio ruolo di sponsor ufficiale del Padiglione Italia alla prossima edizione della Biennale Arte di Venezia, in programma dal 9 maggio al 22 novembre del corrente anno. Questa partnership si inserisce in una strategia culturale pluriennale che vede l'azienda impegnata nel sostegno all'arte italiana e internazionale. L'iniziativa prevede la collaborazione con l'artista Chiara Camoni per un progetto intitolato Con te con tutto, curato da Cecilia Canziani, volto a esplorare i temi della condivisione e della trasformazione materiale. La scelta dell'artista riflette un dialogo decennale tra il marchio e il mondo creativo, consolidando un legame profondo con il territorio piemontese.