In un’intervista a TMW Radio, Zazzaroni ha parlato del rinnovo di Spalletti e della possibilità di prolungarlo di un anno. Ha spiegato che il tecnico è abituato a questo tipo di decisioni e ha menzionato che ci sono motivi pratici dietro questa scelta. La discussione si è concentrata esclusivamente sulla durata del contratto e sulle modalità di rinnovo.

Zazzaroni in un’intervista ai microfoni di TMW Radio si è soffermato sul rinnovo di Spalletti e sulla possibilità di prolungare un anno. Il panorama calcistico italiano vive di suggestioni e colpi di scena, e quando si parla di panchine scottanti, l’opinione di Ivan Zazzaroni rappresenta sempre un punto di riferimento per autorevolezza e schiettezza. Ospite del consueto appuntamento pomeridiano di Maracanà su TMW Radio, il direttore de Il Corriere dello Sport ha analizzato con il suo stile inconfondibile le ultime indiscrezioni che vorrebbero un clamoroso avvicinamento tra Luciano Spalletti e la Vecchia Signora. Alla domanda diretta sulla fattibilità di un contratto ponte per il tecnico della Nazionale in ottica bianconera, Zazzaroni non ha usato giri di parole, sottolineando l’imprevedibilità dei protagonisti coinvolti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zazzaroni sul rinnovo di Spalletti: «Prolungamento di un anno? Lui è così. Poi conviene fare in questo modo per un motivo»

