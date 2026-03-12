Zazzaroni shock | Credo che a breve Furlani uscirà di scena dal Milan poi l’annuncio su Kean

Ivan Zazzaroni ha espresso l’ipotesi che Giorgio Furlani potrebbe lasciare il suo ruolo al Milan nelle prossime settimane. Nel frattempo, è arrivato anche l’annuncio ufficiale riguardo l’operazione con Kean, che coinvolge il club rossonero. La situazione si sta sviluppando rapidamente, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Nelle ultime ore il nome di Moise Kean è tornato in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero ne avrebbe parlato a pranzo direttamente con l'amministratore delegato del club Giorgio Furlani. Proprio la posizione di quest'ultimo, tuttavia, potrebbe essere in bilico. Vediamo cosa sta succedendo intorno alla dirigenza del Diavolo. Ivan Zazzaroni ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan nel suo intervento a 'TmwRadio'. Il direttore del 'Corriere dello Sport' ha parlato del futuro di Furlani e delle reali possibilità di vedere il bomber della Fiorentina in maglia rossonera. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Zazzaroni shock: “Credo che a breve Furlani uscirà di scena dal Milan”, poi l’annuncio su Kean Articoli correlati Leggi anche: Milan, Elliott uscirà di scena: finanziamento di Comvest a RedBird. Il futuro di Furlani Milan, Zazzaroni svela: “Su Mateta è intervenuto direttamente Furlani. Ecco quanto chiede il Crystal Palace”Dopo aver chiuso Niclas Fullkrug in prestito dal West Ham prima dell'apertura ufficiale della finestra invernale di calciomercato, i rossoneri sono... Tutto quello che riguarda Zazzaroni shock Cruciani: Inter flop come Napoli, che cazzata! Sabatini e Zazzaroni reagiscono cosìL'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt è ancora argomento di discussione nelle varie trasmissioni ... fcinter1908.it Zazzaroni: Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno...Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. Che ne pensa del duro ko in Champions della Juve? Bella intensità nel primo tempo, poi l ... tuttomercatoweb.com