Zazzaroni | Italian floppone in Europa l’unica eccezione è l’Inter di Inzaghi…

Un commentatore sportivo ha commentato la performance delle squadre italiane nelle competizioni europee, sottolineando che il risultato complessivo è negativo. Ha evidenziato come l’unica squadra che si distingue sia l’Inter di Inzaghi, mentre le altre hanno incontrato difficoltà. La sua analisi si concentra sui risultati recenti delle squadre italiane impegnate in ambito internazionale.

Zazzaroni: «Flop Italia in Europa, l’unica eccezione è l’Inter di Inzaghi.». Il commento del direttore del Corriere dello Sport sulla crisi del calcio italiano. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive del fallimento dei club italiani in Europa. Questo il suo pensiero: « Finalmente una buona notizia dopo i 6 gol presi dall’Atalanta col Bayern, gli 8 dalla Juve col Galatasaray, i 5 dall’Inter col Bodø e i 6 dal Napoli col Psv, e in tutto fanno 25. Finalmente una buona notizia, dicevo: ai quarti di finale dell’Europa League porteremo sicuramente un’italiana (.). Temo peraltro che sarà l’unica superstite del nostro campionato poiché la Fiorentina non sembra intenzionata a trascurare la salvezza per una Conference qualsiasi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

