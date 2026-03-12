Un commento di Zazzaroni sottolinea che le squadre italiane hanno avuto difficoltà nelle competizioni europee, con l’eccezione dell’Inter di Inzaghi. La sua analisi si concentra sulle prestazioni recenti delle squadre italiane in ambito continentale, evidenziando come solo l’Inter sia riuscita a ottenere risultati positivi. La dichiarazione si concentra sui risultati sul campo, senza entrare in motivazioni o interpretazioni personali.

Zazzaroni: «Flop Italia in Europa, l’unica eccezione è l’Inter di Inzaghi.». Il commento del direttore del Corriere dello Sport sulla crisi del calcio italiano. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive del fallimento dei club italiani in Europa. Questo il suo pensiero: « Finalmente una buona notizia dopo i 6 gol presi dall’Atalanta col Bayern, gli 8 dalla Juve col Galatasaray, i 5 dall’Inter col Bodø e i 6 dal Napoli col Psv, e in tutto fanno 25. Finalmente una buona notizia, dicevo: ai quarti di finale dell’Europa League porteremo sicuramente un’italiana (.). Temo peraltro che sarà l’unica superstite del nostro campionato poiché la Fiorentina non sembra intenzionata a trascurare la salvezza per una Conference qualsiasi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zazzaroni: «Italian floppone in Europa, l’unica eccezione è l’Inter di Inzaghi…»

Articoli correlati

Mercato del libro 2025 in calo, ma Audible cresce: perché l’audio è l’unica eccezione positivaIl mercato del libro ha chiuso il 2025 con un segno negativo, confermando le difficoltà strutturali che da anni interessano l’editoria tradizionale.

Altri aggiornamenti su Zazzaroni Italian floppone in Europa...

Argomenti discussi: Flop Italia, chi parla degli allenatori non ha proprio capito.

Zazzaroni: «Italian floppone in Europa, l’unica eccezione è l’Inter di Inzaghi…»Zazzaroni: «Flop Italia in Europa, l’unica eccezione è l’Inter di Inzaghi…». Il commento del direttore del Corriere dello Sport sulla crisi del calcio italiano Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere ... juventusnews24.com

Zazzaroni: Inter eccezione con due finali ma questa è la verità sul flop del calcio italianoNell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha parlato così della crisi del calcio italiano in Europa ... msn.com