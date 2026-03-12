Zaporizhzhia | Russia colpisce 13 feriti tra cui due bambini

La Russia ha lanciato un attacco aereo su Zaporizhzhia e zone vicine, causando danni a case e infrastrutture. Durante l’attacco, tredici persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Le bombe teleguidate sono state utilizzate nel raid, che ha provocato danneggiamenti diffusi nella zona. Non ci sono al momento dettagli sulle vittime o sulle conseguenze immediate dell’attacco.

La Russia ha scatenato un nuovo assalto aereo su Zaporizhzhia e i dintorni, colpendo abitazioni e infrastrutture con bombe teleguidate. Almeno tredici persone hanno subito ferite tra cui due bambini di undici e dodici anni. L'attacco si è verificato oggi, giovedì 12 marzo 2026, mentre le autorità locali confermano danni ai condomini e alle strutture critiche della regione meridionale ucraina. Il governatore Ivan Fedorov ha reso nota la gravità dell'evento, specificando che il villaggio di Rozumivka è stato anch'esso colpito. Sul fronte opposto, il Servizio di Sicurezza Federale russo ha sventato una cospirazione contro un alto ufficiale militare in Crimea.