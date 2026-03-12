Yvonne Sciò, attrice e regista, ricorda il rapporto con Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo all'età di 76 anni. La donna racconta di averla abbracciata tre settimane fa, descrivendola come fragile, e ricorda le cene con Renato Zero, con cui la conduttrice aveva un rapporto stretto. La testimonianza si concentra sui dettagli di quei momenti e sui legami personali.

Proprio per questo la notizia della sua morte è arrivata come uno shock. Yvonne stava per entrare in una call di lavoro quando una telefonata le ha annunciato che Bonaccorti non c’era più. «Mi è preso un colpo», confessa. Per qualche secondo tutto si è fermato. Non era solo la scomparsa di un’amica, era un pezzo della sua vita che se ne andava. In questi anni il loro rapporto, infatti, non si è mai interrotto. «L’ho sempre sentita, siamo rimaste amiche. Io la amavo molto, è stata una donna importante per me, un pezzo della mia vita, un punto di riferimento». L’ultima volta che si sono viste è stata appena tre settimane fa, in televisione: «Ci siamo abbracciate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Yvonne Sciò, la preferita di Enrica Bonaccorti: «L’ho abbracciata tre settimane fa, era fragile. Ricordo le cene con Renato Zero, loro due si adoravano»

