YouTube | i filtri di ordinamento ora restano attivi

YouTube ha risolto un problema che interessava molti utenti: ora i filtri di ordinamento rimangono attivi anche dopo aver navigato tra diverse sezioni del sito. La piattaforma di Google aveva precedentemente un difetto che richiedeva di reimpostare i filtri ogni volta che si tornava indietro o si cambiava pagina. La modifica è stata recentemente implementata e resa disponibile a tutti gli utenti.

La piattaforma video di Google ha finalmente risolto un difetto persistente che costringeva gli utenti a reimpostare manualmente i filtri di ordinamento dopo ogni navigazione interna. Questo aggiornamento, attivo oggi sulla versione desktop, garantisce che la scelta dell'utente venga mantenuta anche dopo aver visualizzato un contenuto e tornato indietro. Il problema, segnalato da Artem Russakovskii, rendeva praticamente inutilizzabile qualsiasi opzione diversa dal predefinito più recente. Ora, selezionando criteri come più popolare o più vecchio, l'impostazione rimane attiva nella sessione di navigazione. La fine di un ciclo frustrante per i navigatori abituali.