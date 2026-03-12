Young Sherlock | Ritchie reinventa il genio a Oxford

La serie Young Sherlock, diretta da Guy Ritchie e in arrivo su Prime Video, si concentra sulle avventure del giovane detective a Oxford. La produzione non si collega ai film interpretati da Robert Downey Jr., ma presenta una storia autonoma ambientata in un’epoca precedente. La serie mostra le prime indagini di Sherlock Holmes mentre frequenta l’università e affronta i primi casi.

La nuova serie Young Sherlock, diretta da Guy Ritchie e in arrivo su Prime Video, non condivide l’universo narrativo dei film con Robert Downey Jr. L’opera esplora gli anni formativi del detective a Oxford, dove un giovane Sherlock si trova coinvolto in un mistero legato alla scomparsa di preziosi rotoli e ai segreti della principessa Gulun Shou’an. Il progetto rappresenta una reinvenzione completa pur mantenendo legami spirituali con il lavoro precedente del regista britannico. Il cast ha elogiato la formula creativa che ridefinisce il funzionamento mentale del personaggio durante i suoi studi universitari. La produzione segna un ritorno alle origini letterarie ma con un approccio visivo e narrativo del tutto nuovo rispetto al cinema classico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

