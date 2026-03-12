Y Project Evergreen | Denim organico cut-out e prezzo?

YProject presenta la collezione Evergreen, caratterizzata da denim realizzato con cotone organico e dettagli cut-out. La linea combina tessuti sostenibili e design moderni, con capi che evidenziano tagli asimmetrici e dettagli innovativi. Per conoscere i prezzi e ulteriori dettagli, è possibile consultare le fonti ufficiali o i rivenditori autorizzati. L'articolo include link di affiliazione e potrebbe ricevere una commissione dagli acquisti effettuati tramite questi collegamenti.

Cotone organico e dettagli 'cut-out': l'anima sostenibile del modello Evergreen. L'identità del modello YProject Evergreen risiede nella sua doppia natura: un equilibrio tra estetica audace e responsabilità ambientale. La scelta di utilizzare denim in cotone organico non è un semplice dettaglio di marketing, ma rappresenta il fondamento etico su cui si costruisce la credibilità del brand nel panorama della moda contemporanea.