YProject presenta la nuova Baby Tee in nero, realizzata in tessuto stretch. La maglietta si distingue per il suo logo, il cui significato rimane avvolto nel mistero. L'articolo include anche una nota di trasparenza che informa sui link di affiliazione e sulla possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il mistero del ‘Baby Tee’: tra vintage e silhouette oversize. La T-shirt YProject ‘Y Baby Tee’ si distingue immediatamente per la sua estetica che fonde l’eredità streetwear con un tocco di mistero visivo. Al centro della maglietta nera, una stampa grafica in tonalità grigie e argente domina la composizione. Questa immagine presenta una forma geometrica netta accompagnata da un testo che appare deliberatamente illeggibile o distaccato, creando un effetto “distressed” tipico dello stile vintage. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Y/Project Baby Tee: Nero, stretch e il mistero del logo

Articoli correlati

Leggi anche: Tram deragliato: a Milano sarà lutto cittadino per le vittime, il logo Atm sul sito si tinge di nero

Non un tentato rapimento a scuola, ma una baby sitter confusa: risolto il mistero di Monteverde a RomaCi sarebbe un equivoco alla base del caso del tentato rapimento in una scuola dell’infanzia nel quartiere Monteverde di Roma, registrato la scorsa...

EP 298 - - Does Your Nose Know The Importance of Aroma When Choosing Your Weed.