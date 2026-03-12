WWE | Svelati i possibili piani per il Women’s United States Championship a WrestleMania

La WWE sta lavorando sui piani per il Women’s United States Championship in vista di WrestleMania 42. Al momento, sono stati rivelati alcuni dettagli sui possibili sviluppi legati a questo titolo, mentre il percorso verso l'evento principale della federazione prosegue con nuove sfide e incontri in programma. La situazione resta in evoluzione, con le decisioni ancora da ufficializzare.

Secondo quanto riferito, la WWE starebbe definendo i piani per il Women's United States Championship mentre il percorso verso WrestleMania 42 continua a prendere forma. Secondo BodySlam.net, le discussioni creative interne hanno previsto l'incontro per il titolo nel programma di WrestleMania, con Giulia che dovrebbe difendere il titolo contro Tiffany Stratton. Secondo quanto riferito, l'incontro fa parte del programma previsto già da febbraio. Stratton è stata chiamata a ricoprire un ruolo di primo piano nella Road to WrestleMania sin dal suo ritorno al Royal Rumble all'inizio di quest'anno. Recentemente ha partecipato al Women's Elimination Chamber match il 7 marzo, ma è stata eliminata prima di poter conquistare l'opportunità di vincere il titolo.