Wrongonyou entra nel roster di La Fabbrica e celebra i dieci anni dall’uscita di “The Mountain Man”, il suo primo EP. Il 2026 segna un anniversario significativo per il settore indie e folk italiano, poiché ricorda il decennale di quell’opera che ha portato alla luce il suo talento. La data rappresenta un momento di riflessione sul percorso artistico intrapreso dall’artista.

ROMA – Il 2026 segna un traguardo importante per il panorama indie e folk italiano: i dieci anni dall’uscita di The Mountain Man, l’EP di debutto che ha rivelato al mondo il talento cristallino di Wrongonyou. Per onorare questo anniversario simbolico, l’artista annuncia ufficialmente il suo ingresso nel roster di La Fabbrica e l’avvio di un progetto live unico: The Mountain Man – 10 Years Anniversary Tour. Pubblicato nel 2016, The Mountain Man non è stato solo un esordio, ma il primo gesto artistico compiuto di Marco Zitelli, in arte Wrongonyou. Sei brani in lingua inglese che, tra folk e pop internazionale, hanno saputo costruire un legame profondo e duraturo con il pubblico attraverso atmosfere intime e immagini naturali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Wrongonyou entra nel roster di La Fabbrica e festeggia 10 anni di “The Mountain Man”

Articoli correlati

Studentessa 14enne entra stabilimente nel roster della Sirdeco Pescara di pallavolo in serie B2Importante risultato sportivo per una giovanissima giocatrice di pallavolo di Pescara, Azzurra Menna studentessa al primo anno del liceo classico...

Il giovane palleggiatore Simone Maiorano entra nel roster della Prisma La Cascina Taranto VolleyTarantini Time QuotidianoLa Prisma La Cascina Taranto Volley comunica l’ingresso nel roster rossoblù di Simone Maiorano, palleggiatore classe 2006,...