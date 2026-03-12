World Baseball Classic l’Italia prosegue la favola | sconfitto il Messico e conquistati i quarti di finale

L’Italia ha vinto contro il Messico nel torneo mondiale di baseball e si è qualificata per i quarti di finale. La partita si è svolta a Houston il 12 marzo 2026, segnando un risultato importante per la squadra italiana. La vittoria permette all’Italia di proseguire nel torneo e di affrontare le prossime sfide a livello internazionale.

Houston, 12 marzo 2026 – E’ una storica marcia trionfale quella dell’Italia al World Baseball Classic. Dopo la grande vittoria arrivata con gli Stati Uniti e con giocatori tutti di Major League (leggi qui), prosegue la striscia positiva azzurra e con il Messico. Nella notte italiana, gli Azzurri hanno battuto di misura i loro avversari 9-1 e hanno conquistato la partita dei quarti di finale. Hanno chiuso il girone con 4 vittorie su 4 match disputati. E il prossimo incontro sarà con il Portorico. Il racconto della partita – Fonte FISBfisb.it. Grande protagonista, in questa vittoria, capitan Pasquantino. Alla fiera azzurra dell’homerun (12 in... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

