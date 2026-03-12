World Baseball Classic 2026 | il Canada batte Cuba e stacca il biglietto per la seconda fase

Durante i World Baseball Classic 2026, il Canada ha sconfitto Cuba a San Juan (Portorico), assicurandosi così un posto nella seconda fase del torneo. La squadra canadese ha concluso il raggruppamento A in prima posizione, superando anche i padroni di casa. La partita si è conclusa con la vittoria del Canada, che ha così ottenuto il pass per le successive sfide del torneo.

Una vittoria importante. Il Canada ha appena battuto Cuba in quel di San Juan (Portorico), staccando così il pass per la seconda fase dei World Baseball Classic 2026 dopo aver chiuso il raggruppamento A al primo posto precedendo i padroni di casa. A passare in vantaggio per primi sono stati i canadesi che, al terzo inning, mettono a referto un punto grazie ad un sacrificio di Owen Caissie. Il tabellino successivamente si muove nella quinta ripresa, quando nordamericani raddoppiano con un fuoricampo di Abraham Toro salvo poi subire il ritorno dei cubani, i quali accorciano le distanze con un groundout di Yoelkis Guibert. La disputa prende una dichiarazione chiara a partire dal sesto round, momento in cui il Canada scappa con altri tre punti, affidandosi ad un doppio di Bo Naylor, ad un singolo da due sigilli di Otto Lopez.