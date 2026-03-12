Durante il World Baseball Classic 2026, l’Italia ha annunciato l’arrivo di un nuovo giocatore della MLB in sostituzione di Kyle Teel. La squadra guidata dal manager Francisco Cervelli ha affrontato delle difficoltà nel Girone B, con un percorso sorprendente che ha portato a questa modifica nella rosa. La notizia riguarda l’inserimento di un rinforzo proveniente dalla Major League Baseball.

Dopo il sorprendente cammino nel Girone B del World Baseball Classic, l’Italia del manager Francisco Cervelli ha dovuto fare i conti con una notizia poco incoraggiante. Gli azzurri, protagonisti di una fase a gironi di altissimo livello culminata con vittorie di prestigio contro USA e Messico, hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale ma perdono uno dei punti di riferimento del roster. Il riferimento è al ricevitore titolare Kyle Teel, tra i protagonisti della sfida contro gli Stati Uniti. Il catcher si è fermato nel corso del sesto inning per un problema muscolare accusato durante una corsa sulle basi. Gli esami successivi hanno confermato lo stop: il giocatore sarà costretto a saltare il resto della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

World Baseball Classic 2026, arriva un altro rinforzo MLB per l'Italia in sostituzione di Kyle Teel!

