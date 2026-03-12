WordPress ha introdotto uno strumento che consente di creare un sito direttamente nel browser senza bisogno di registrazione, hosting o acquisto di domini. La novità offre 100 MB di spazio per lo sviluppo, rendendo più semplice la progettazione di pagine web. Questa funzione mira a semplificare l’esperienza per chi desidera avviare un sito in modo rapido e senza complicazioni tecniche.

Un cambiamento radicale sta per ridefinire l’esperienza dello sviluppo web: WordPress ha lanciato uno strumento che permette di costruire un sito direttamente all’interno del browser, eliminando la necessità di registrazione, hosting o acquisto di domini. Questa nuova funzionalità, accessibile tramite my.WordPress.net, offre circa 100 MB di spazio persistente salvato localmente nel dispositivo dell’utente, trasformando il software in un ambiente di lavoro immediato e privato. L’iniziativa non mira a sostituire i siti pubblici con alto traffico, ma si posiziona come uno spazio sicuro per scrivere bozze, condurre ricerche personali, tenere un diario digitale o sperimentare temi e plugin senza rischi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WordPress nel browser: 100 MB di spazio per creare siti

Articoli correlati

Il tuo sito WordPress vive solo nel browser, senza hosting e dominioImmagina di aprire un sito, scrivere contenuti, installare plugin e costruire strumenti, tutto senza registrarti, senza pagare un hosting e senza...

WordPress: l’AI rivoluziona il web design, siti creati con comandi vocali e modifiche immediate all’editor.WordPress, la piattaforma di hosting gestita da Automattic, integrerà un assistente AI direttamente all'interno dei siti web.

Altri aggiornamenti su WordPress nel browser 100 MB di spazio...

Discussioni sull' argomento Il miglior website hosting dedicato per siti Internet complessi nel 2026; Dalla scoperta all'ascolto: Apple Music in TikTok con Play Full Song.

WordPress ora funziona nel browser senza hosting né dominioMy.WordPress.net permette di usare WordPress interamente nel browser, senza hosting, dominio o registrazione. I siti sono privati. msn.com

WordPress permette ora di costruire un sito all'interno del proprio browserWordPress ha appena lanciato un nuovo strumento che permette di creare un sito web direttamente nel browser, senza registrarsi (1), scegliere un hosting (2) o acquistare un dominio (3). Com'è ... msn.com

WordPress ora funziona nel browser senza hosting né dominio x.com