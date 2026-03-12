WhatsApp per minori con controllo dei genitori | come funzionano i nuovi account supervisionati

WhatsApp ha lanciato una nuova funzione che permette ai minori di creare account con il supporto dei genitori, attraverso una modalità di supervisione. Questa opzione consente ai genitori di monitorare alcune attività e impostare limiti, garantendo un maggior controllo sull’uso della piattaforma da parte dei minori. La novità si inserisce nel tentativo di rendere più sicure le comunicazioni online dei giovani utenti.

WhatsApp introduce una nuova modalità pensata per i ragazzi più giovani. La piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta ha annunciato l’arrivo degli account gestiti da un genitore, una funzione che permette ai preadolescenti di utilizzare l’app mantenendo però il controllo delle impostazioni principali nelle mani degli adulti. L’obiettivo è rispondere a un cambiamento ormai diffuso nelle abitudini digitali delle famiglie. Il primo smartphone arriva spesso tra gli 11 e i 13 anni e tra le prime applicazioni installate c’è quasi sempre WhatsApp. Per questo motivo molte famiglie cercano strumenti che permettano ai ragazzi di comunicare ma con alcune tutele aggiuntive. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

