Meta ha lanciato una nuova funzione su WhatsApp che consente ai genitori di creare e gestire account per bambini sotto i 13 anni, offrendo loro un controllo diretto sull’uso dell’app e sulla privacy. Questa novità permette di monitorare le conversazioni e impostare restrizioni, garantendo una maggiore protezione per i minori durante l’utilizzo della piattaforma.

Meta introduce una novità significativa su WhatsApp: i genitori ora possono gestire gli account dei figli sotto i 13 anni, con controllo totale e protezione avanzata. Questa funzione, pensata per un uso sicuro della piattaforma, combina supervisione, privacy e crittografia end-to-end. Fino a oggi, WhatsApp vietava l’accesso ai minori di 13 anni, ma molti preadolescenti utilizzavano l’app senza restrizioni. La nuova modalità cambia completamente il sistema: i figli possono usare WhatsApp sotto la supervisione diretta dei genitori, senza limitazioni sulle funzionalità principali, ma con un perimetro di sicurezza definito legalmente dall’adulto responsabile. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - WhatsApp per bambini: come funzionano gli account gestiti dai genitori

