WhatsApp lancia gli account per under 13 gestiti dai genitori | messaggi e chiamate con impostazioni predefinite più rigide sviluppati in collaborazione con famiglie ed esperti

WhatsApp, di proprietà di Meta, ha annunciato il lancio degli account dedicati ai bambini sotto i 13 anni, creati con il coinvolgimento di famiglie ed esperti. Questi nuovi profili prevedono impostazioni predefinite più restrittive per messaggi e chiamate e saranno disponibili gradualmente nei prossimi mesi. La piattaforma si prepara così a offrire un'opzione più sicura per i giovani utenti.

La piattaforma di messaggistica WhatsApp, di proprietà del gruppo Meta, ha annunciato l'introduzione degli account per under 13, una novità sviluppata "in collaborazione con famiglie ed esperti" e destinata a essere distribuita gradualmente nei prossimi mesi.