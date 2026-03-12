' Welfare Day 2026' il 19 marzo a Roma

Il 19 marzo a Roma si terrà il Welfare Day 2026, un evento che coinvolge diverse realtà del settore. La giornata si svolge nella capitale, dove si concentreranno incontri e iniziative dedicate al tema del welfare. Organizzato in questa data, l’evento mira a offrire uno spazio di confronto tra esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati.

Roma, 12 mar. (AdnkronosLabitalia) - Si avvicina la data del Welfare Day 2026, l'appuntamento dedicato alle strategie di welfare aziendale promosso da Comunicazione Italiana, in collaborazione con Pluxee Italia – azienda leader a livello globale nel settore dei benefit aziendali e dell'engagement dei dipendenti – in programma il 19 marzo a Roma presso Palazzo dell'Informazione. È ancora possibile iscriversi all'evento – ultimi posti disponibili – attraverso la pagina: https:comunicazioneitaliana.iteventiwelfare-day-26#partecipa. Ad aprire la giornata sarà il talk show “Il benessere come leva strategica: dalla teoria alla pratica aziendale”, che riunirà hr director e responsabili delle risorse umane di realtà pubbliche e private. 🔗 Leggi su Iltempo.it

