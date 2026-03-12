Weekend di visite senologiche gratuite all' Ospedale Policlinico San Martino

Durante il fine settimana del 14 e 15 marzo, l’Ospedale Policlinico San Martino ha organizzato visite senologiche gratuite aperte al pubblico. Le prestazioni si svolgeranno dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, presso l’ambulatorio della Clinica di Chirurgia Senologica. L’iniziativa fa parte del progetto “Donna in Salute - Open Week-end 2026”.

A seguito dell’adesione dell’Ospedale Policlinico San Martino al progetto “Donna in Salute - Open Week-end 2026”, sabato 14 e domenica 15 marzo, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, sarà possibile accedere a visite senologiche gratuite presso l’ambulatorio della Clinica di Chirurgia Senologica del Policlinico, situato al piano terra del Padiglione 15 (ex IST). Non è necessaria la prenotazione: l’accesso sarà diretto, con accettazione infermieristica a cura dell’equipe della struttura. Le prime visite offerte nell’ambito dell’iniziativa saranno completamente gratuite. In caso di ulteriori approfondimenti clinici o diagnostici, le pazienti saranno inserite nei percorsi di cura previsti, secondo il normale regime di compartecipazione alla spesa, salvo eventuale esenzione dal ticket. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

