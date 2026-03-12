Weekend a Bari e dintorni del 14 e 15 marzo | tutti gli appuntamenti

Il fine settimana del 14 e 15 marzo a Bari e dintorni propone diversi eventi culturali e attività all'aperto. Viene segnalata una serie di appuntamenti che coinvolgono sia la città che le zone circostanti, offrendo occasioni di svago e partecipazione per i residenti e i visitatori. La programmazione si concentra su iniziative che si svolgono durante i due giorni, senza indicare dettagli specifici.

Il fine settimana del 14 e 15 marzo si preannuncia ricco di appuntamenti culturali e di esperienze all’aria aperta tra Bari e la sua provincia. Dalle escursioni nella natura della Murgia alle visite guidate tra i tesori nascosti della città vecchia, fino agli spettacoli teatrali e musicali nei principali teatri del territorio, il programma è pensato per coinvolgere pubblici diversi: famiglie con bambini, appassionati di arte e storia, amanti del trekking e della musica dal vivo. Il teatro resta uno dei grandi protagonisti del weekend con spettacoli dedicati sia ai più piccoli sia agli adulti, mentre chi preferisce la natura potrà scegliere tra percorsi di trekking immersivi e camminate nei paesaggi più suggestivi della Puglia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e dintorniUltimo weekend di febbraio con il meteo che promette il ritorno del sole già da questo pomeriggio.

Contenuti utili per approfondire Weekend a Bari e dintorni del 14 e 15...

Temi più discussi: Cosa fare a Bari nel weekend del 7 e 8 marzo: tutti gli appuntamenti; L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti a Bari dal 6 all’8 marzo; Cosa fare a Bari nel weekend del 7 e 8 marzo: tutti gli appuntamenti; Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel weekend dal 6 all'8 marzo 2026.

Cosa fare a Bari nel weekend del 7 e 8 marzo: tutti gli appuntamentiTeatro, musica, visite guidate: una panoramica degli eventi in programma in questo fine settimana tra Bari e provincia ... baritoday.it

Weekend a Bari del 28 febbraio e 1 marzo: 12 eventi da non perdereCon 70 – Riassunto delle puntate precedenti, Giobbe Covatta festeggia 70 anni di vita e 40 di carriera con un viaggio ironico e profondo tra ambiente, religione, diritti, vecchiaia e futuro. Il tour ... baritoday.it

Intensa perturbazione in arrivo nel weekend sulle regioni settentrionali, con vere e proprie bufere di neve sui settori alpini occidentali e accumuli fino a 150cm in 36 ore #meteoeradar #previsionimeteo #alpi #neve - facebook.com facebook

Crisi Aston Martin: Alonso teme un altro weekend complicato, ecco perché #F1 #Formula1 #ChineseGP x.com