WBC l’Italia compie l’impresa | batte 9-1 il Messico e va ai quarti

L’Italia ha vinto contro il Messico con il punteggio di 9-1, chiudendo la fase a gironi con quattro vittorie e senza sconfitte. La partita si è svolta in un match conclusivo che ha garantito agli azzurri l'accesso ai quarti di finale del Mondiale. L’avversario successivo sarà il Porto Rico.

L'Italia conclude la fase a gironi a punteggio pieno con quattro vittorie e accede ai quarti di finale del Mondiale, dove incontrerà il Porto Rico Ennesimo traguardo per il baseball italiano. Gli azzurri volano ai quarti di finale del World Baseball Classic battendo 9 a 1 il Messico. Grazie a questa vittoria, la nazionale italiana si è qualificata al prossimo turno terminando il percorso al primo posto del girone. Dopo aver battuto gli USA nella storica vittoria di mercoledì, l'Italia baseball conquista un altro importante successo in questi Mondiali e accede per la seconda volta nella sua storia ai quarti del torneo. È la prima volta che la nazionale italiana arriva alla fase a eliminazione diretta vincendo tutte e quattro le partite della fase a gironi, traguardo che nessuna squadra europea aveva mai ottenuto finora.