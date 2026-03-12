War Machine perché il film con Alan Ritchson non è uscito al cinema?

Il film War Machine con Alan Ritchson non è stato distribuito nelle sale cinematografiche. Inizialmente, la produzione è stata destinata esclusivamente alla piattaforma digitale, dove sta ottenendo numeri record di visualizzazioni. La scelta di non proiettare il film in sala ha suscitato curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre le piattaforme streaming continuano a registrare un grande afflusso di spettatori.

La pellicola sta registrando visualizzazioni da record sulla piattaforma digitale ma inizialmente doveva uscire nelle sale, scopriamo perché è stata fatta una scelta diversa Negli ultimi giorni, Lionsgate e Netflix hanno scoperto di avere un successo tra le mani dopo l'arrivo in streaming di War Machine. Il film con protagonista Alan Ritchson, star di Reacher, ha totalizzato nei suoi primi giorni dal debutto sulla piattaforma 39.3 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Numeri da capogiro, ma quindi perché non è stata tentata l'uscita in sala negli Stati Uniti? Il motivo per cui War Machine ha saltato la sala Il presidente di Lionsgate Motion Picture Group Erin Westerman ha recentemente rivelato che il piano originale era quello di distribuire il film sul grande schermo, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

