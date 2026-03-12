Vuole ingannarli L' enigma di Mojtaba Khamenei | chi è davvero

Mojtaba Hosseini Khamenei, riconosciuto come la nuova Guida Suprema iraniana, rimane avvolto in un alone di mistero. La sua figura pubblica è caratterizzata da pochi dettagli e da un’immagine poco trasparente, lasciando spazio a molte domande sulla sua reale identità e sul ruolo che ricopre nel panorama politico. La sua presenza nel panorama iraniano suscita curiosità e si distingue per il suo profilo riservato.

Un enigma avvolto in un mistero dentro un enigma. Solo la celebre frase di Winston Churchill può aiutare più di mille parole a descrivere lo scarno profilo pubblico della nuova Guida Suprema iraniana, Mojtaba Hosseini Khamenei. Del secondogenito di Ali, neutralizzato in un raid israeliano il primo giorno della Terza Guerra del Golfo, si sa infatti ben poco e le indiscrezioni delle ultime ore riportano che la sua elezione sarebbe stata pilotata dall'ala più oltranzista dei Guardiani della Rivoluzione. Una nomina, lasciano di fatto intuire i rumors, che lascerebbe intravedere il passaggio da un regime teocratico ad un regime militare.