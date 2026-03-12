Voto all’estero | istruzioni trasformate in propaganda

Un video che avrebbe dovuto illustrare le procedure per il voto postale degli italiani residenti all’estero è stato modificato e utilizzato come strumento di propaganda politica. La trasformazione del contenuto originale in uno strumento di diffusione di messaggi politici evidenzia come le istruzioni ufficiali siano state alterate per fini elettorali. La vicenda riguarda un episodio che coinvolge le modalità di comunicazione ufficiale e la loro manipolazione.

Un video destinato a spiegare le modalità di voto postale per gli italiani residenti all’estero è stato trasformato in uno strumento di propaganda politica esplicita. La registrazione, diffusa tra i connazionali nella circoscrizione del consolato spagnolo di Barcellona, mostra una scheda elettorale già barrata sulla casella del Sì. Oltre al materiale video, sono stati inviati messaggi via WhatsApp che sostengono la riforma del governo Meloni contro le presunte correnti rosse della magistratura. Queste azioni emergono da segnalazioni raccolte lunedì, evidenziando come l’informazione istituzionale venga strumentalizzata per orientare il comportamento elettorale dei cittadini fuori dai confini nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voto all’estero: istruzioni trasformate in propaganda Articoli correlati Referendum, le istruzioni sul voto postale per gli italiani all’estero diventano propaganda per il Sì, con tanto di scheda già barrata. IL VIDEO(video di Jasmine Cristallo, testo di Ilaria Proietti) Ecco il video in cui, con la scusa di dare istruzioni sul voto postale, si lascia intendere... Istruzioni di votoCon la separazione delle carriere il pm andrà incontro a un conflitto di interessi: a rimetterci, la ricerca della verità Caso Bellavia: perché il... Tutti gli aggiornamenti su Voto all'estero istruzioni trasformate... Temi più discussi: Voto degli italiani all’estero nel referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 – Cosa è ancora possibile fare oggi; Voto elettori all’estero; Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026; Referendum: possibile voto in Italia per i connazionali rientrati dall’Iran - Aise.it. Votazioni del 22 e 23 marzo, Tajani «al voto oltre 5 milioni di residenti all’estero». Quali sono le modalità e misure anti-frodiIl voto degli oltre 5 milioni di italiani all'estero per il referendum costituzionale sulla giustizia sta andando avanti nei termini previsti. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha spiegato lo ... italiaoggi.it Voto all'Estero, passa la norma anti brogli al referendum«Gli italiani all’estero votino il referendum in ambasciate e consolati come alle Europee». In attesa di conoscere il giorno esatto della consultazione sulla riforma della giustizia - Palazzo Chigi ha ... ilgiornale.it "Questa riforma serve a un governo che pensa che prendere un voto in più alle elezioni vuol dire che non devi essere giudicato". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a Venezia per sostenere il No al referendum costituzionale. #ANSA - facebook.com facebook Nei comuni francesi al voto si misura la “fin de règne” macroniana. Le elezioni daranno anche un’indicazione dell’umore politico del paese a un anno dalle presidenziali. Di @mauro__zanon x.com