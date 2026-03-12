A pochi giorni dal referendum, la campagna si fa sempre più carica di retorica religiosa e timori apocalittici. Alcuni sostenitori invitano a votare No per opporsi a quello che definiscono un’ingiustizia ispirata dall’Anticristo. Il dibattito si concentra su temi religiosi e simbolici, con le posizioni che si rafforzano in vista del voto imminente.

A pochi giorni dal Dies irae, la campagna referendaria è entrata nella sua fase millenaristica. L’Anticristo è alle porte, proprio come duemila anni fa. Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi: “E ora voi sapete che cosa lo trattiene perché non si manifesti se non nel suo tempo. Il mistero dell’iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora lo trattiene”. Chi è questo misterioso katechon, il potere che frena il manifestarsi dell’Anticristo? I poveri Tessalonicesi non potevano saperlo, neanche Carl Schmitt e Massimo Cacciari, ma noi sì. Dalla lettera dell’apostolo Domenico ai Travaglidi: “ Ci aspettano tempi difficili. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Votare No al referendum per fare un torto all'Anticristo

