Vota mia nipote al concorso di danza anche ad Agrigento la trappola su WhatsApp | rubati 900 euro

A Agrigento, un messaggio su WhatsApp invita a votare una giovane ballerina per un concorso di danza, provenendo da un contatto in rubrica. La richiesta è semplice: cliccare su un link e aiutare la candidata. Tuttavia, dietro questa comunicazione si nasconde una trappola che ha portato al furto di 900 euro.

Un semplice messaggio inviato da un contatto fidato nasconde un sofisticato raggiro digitale: così gli hacker prendono il controllo del profilo e chiedono denaro ad amici e familiari Il messaggio che si riceve invita a fidarsi: arriva su Whatsapp da un contatto che si ha in rubrica. Poche parole e una richiesta semplice: aiutare una giovane ballerina a vincere un concorso votando attraverso un link. È così che prende avvio quella che ormai viene chiamata "la truffa della ballerina", uno dei raggiri digitali più diffusi nelle ultime settimane. Ne è rimasta vittima una donna agrigentina di 59 anni, alla quale sono stati sottratti 900 euro. Il meccanismo sfrutta la fiducia di amici e parenti.

