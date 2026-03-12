Volete dare aiuto? Online il catalogo delle associazioni

È stato pubblicato un catalogo online, aggiornato regolarmente, che raccoglie le diverse opportunità di volontariato disponibili a Garbagnate Milanese. Il sito include le esperienze delle associazioni locali e permette agli interessati di trovare facilmente iniziative di aiuto e solidarietà nella zona. Il catalogo è accessibile a chi desidera partecipare e si può consultare in qualsiasi momento.

Un catalogo online, in continuo aggiornamento, con tutte le esperienze di volontariato che si possono fare a Garbagnate Milanese. Il progetto, sostenuto dal Comune, è stato realizzato dall’ Informagiovani per avvicinare ragazzi e ragazze di almeno 16 anni al mondo del volontariato. "Fare volontariato significa dedicare una parte del proprio tempo agli altri, ma è anche un’occasione di crescita umana e professionale che apre la mente e consente di vivere esperienze costruttive - spiegano gli operatori -. Una delle maggiori difficoltà per chi decide di intraprendere l’esperienza del volontario è quella di riuscire ad individuare gli ambiti in cui realizzarla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Articoli correlati Nasce "Vivi Cervarese": il catalogo digitale che mette in rete attività, associazioni e storie localiIl progetto mette a disposizione di ogni realtà, incluse le preziose associazioni locali, un mini-sito professionale gratuito, eliminando barriere... Aborto, ritardo record per la relazione del ministero (quasi un anno). Questionario online delle associazioni per raccogliere i datiMentre ancora il ministero non ha consegnato al Parlamento la relazione sull’aborto del 2025 con un ritardo record di quasi un anno, le associazioni...