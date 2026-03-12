Vlahovic Milan ancora interessato? Quali sono i piani del club rossonero

Il Milan mantiene l'interesse per Vlahovic e sta valutando le sue opzioni per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. La squadra rossonera sta analizzando possibili strategie e incontri con gli agenti del giocatore, senza ancora aver preso decisioni definitive. La questione rimane aperta mentre il club segue da vicino le dinamiche di mercato e le eventuali trattative.

per l’attacco in vista della prossima stagione. Il Milan ritrova il suo ariete: Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi con il gruppo, ponendo fine a un calvario iniziato lo scorso ottobre dopo la trasferta di Bergamo. Come riportato dal Quotidiano Sportivo, il centravanti messicano si appresta a vivere i settanta giorni più intensi della sua carriera rossonera: dieci partite, dalla sfida dell’Olimpico contro la Lazio fino alla chiusura di San Siro contro il Cagliari, per dimostrare di essere l’uomo giusto su cui fondare il futuro dell’attacco. Calciomercato Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il percorso di recupero è stato lungo e tortuoso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic, Milan ancora interessato? Quali sono i piani del club rossonero Articoli correlati Leggi anche: Cessione Milan, Elliot detiene ancora il 5% del club rossonero. Ma non è tutto… Vlahovic Milan, arrivano conferme! Il club rossonero segue da vicino il serbo: le ultime sul suo futuroVlahovic Milan, arrivano conferme! Il club rossonero segue da vicino il serbo: le ultime sul suo futuro Rinnovo Vergara, accordo vicino per il... VLAHOVIC-MILAN, IN ANTEPRIMA ABBIAMO LE CIFRE DELLA BOZZA DEL CONTRATTO! CHE COLPO Contenuti utili per approfondire Vlahovic Milan ancora interessato Quali... Argomenti discussi: ESCLUSIVA MN - Kovacevic: Milan, batti la concorrenza della Premier e prendi Vlahovic: un fenomeno.... Ag. Vlahovic a Torino Milan-Muharemovic e Napoli-Lucumi: news di oggi | OneFootballIl derby si prende le copertine, ma non mancano le notizie - tra campo e mercato - che riguardano la big di Serie A. Andiamo a scoprire le più importanti di oggi. Juventus, l'agente di Vlahovic è a To ... onefootball.com Rinnovo Vlahovic, il Milan torna prepotente sull’attaccante della JuventusDusan Vlahovic rinnova con la Juventus? Attenzione al Milan che continua a pressare per farlo andare a giocare a Milano. juvelive.it