Ventola, protagonista di Viva El Futbol, descrive il suo programma come un format senza filtri, che spazia dal live streaming alle rappresentazioni teatrali in tutta Italia. Durante le puntate, vengono affrontati temi calcistici con un tono diretto e senza censure, coinvolgendo il pubblico in discussioni aperte e momenti di divertimento. In un episodio, CR7 avrebbe chiamato furibondo dopo una discussione.

Dal “live streaming“ al palco dei teatri di tutta Italia, due ore di risate e discussioni calcistiche senza censure. Viva El Futbol, uno dei talk sportivi più seguiti del web, arriva lunedì sera all’Arcimboldi di Milano dove il trio Adani-Cassano-Ventola parlerà di pallone come nessuno osa fare. Con la semplicità e schiettezza di un gruppo di amici. Nicola Ventola, giocate praticamente in casa. Teatro “sold out“ come fosse San Siro. La gente paga per ridere o per sentire parlare di calcio in libertà? "Chi viene a vedere lo spettacolo ci conosce ed è fidelizzato, ammira il nostro modo di comunicare. Non viviamo per i consensi, ma le domande scomode vanno fatte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viva El Futbol, parla Ventola: "Il nostro calcio senza filtri. CR7 ci chiamò furibondo"

Articoli correlati

Ventola a Viva El Futbol: «Inter, l’errore di Akanji è inaccettabile a questi livelli. A Chivu chiedo questa cosa»di Redazione Inter News 24Ventola, ex attaccante dell’Inter tra le altre e noto opinionista, ha commentato l’eliminazione dei nerazzurri dalla...

Bonolis a Viva El Futbol la sera prima di Sanremo: calcio, aneddoti e (forse) qualche frecciata al FestivalViva El Futbol porta il suo show teatrale a Roma il 23 febbraio con Adani, Cassano e Ventola.

BUFFON a VivaElFutbol INNERVOSITO dalle DOMANDE di CASSANO su CHI E' IL PIU' FORTE al MONDO!

Una selezione di notizie su Viva El Futbol parla Ventola Il nostro...

Temi più discussi: Viva El Futbol, parla Ventola: Il nostro calcio senza filtri. CR7 ci chiamò furibondo; Cassano: Il calcio non è quello di Inzaghi e Allegri. Chivu, scudetto e poi rivoluzione Inter. Totti alla Roma? Non per fare la sagoma; Viva El Futbol live al Teatro Arcimboldi: date tour e biglietti; Morata sul palco degli Arcimboldi lunedì sera.

Viva El Tour: il talk sportivo diventa spettacolo teatraleDallo studio al palcoscenico. Viva El Futbol, il talk sportivo che ha conquistato il web, debutta nei teatri con Viva El Tour, un progetto live, nato nell’ambito dell’accordo con Urban Vision Group ... tuttosport.com

Viva El Tour, oltre a Zanetti anche Morata nella tappa milaneseSi arricchisce di nuovi protagonisti Viva El Tour, il progetto live di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Lo show che porta sul palco dei teatri italiani l’energia e il linguaggio di Viva E ... msn.com

Morte a Villa Pamphili: Le ultime immagini della piccola Andromeda viva. Disposta perizia psichiatrica per accertare se Francis Kaufmann è capace di stare nel processo per omicidio aggravato dai motivi futili e abietti della compagna Anastasia Trofimova e de - facebook.com facebook

Stadio #Franchi, Italia Viva: “Bene la #Fiorentina, ma si ripara a un danno passato” x.com