Vittorio Veneto | 33 case Ater diventano classe A1 con 2

Oggi a Vittorio Veneto si è conclusa la riqualificazione di un complesso di 33 case Ater, che sono state trasformate in abitazioni di classe A1. L’intervento, realizzato dall’ATER Treviso, riguarda l’efficientamento energetico e il miglioramento delle strutture esistenti. La conclusione dei lavori è stata annunciata ufficialmente, segnando il completamento di un intervento di riqualificazione edilizia.

Oggi, 12 marzo 2026, a Vittorio Veneto si è conclusa la riqualificazione di un complesso abitativo gestito dall'ATER Treviso. L'intervento ha riguardato 33 alloggi situati in via Buozzi, con un investimento complessivo di oltre due milioni di euro finanziato dal PNRRPNC. I lavori hanno portato gli immobili da una classe energetica E alla classe A1, riducendo drasticamente il fabbisogno energetico. La trasformazione non è solo estetica ma strutturale: sono stati installati nuovi serramenti, isolanti termici e sistemi di riscaldamento a pompa di calore abbinati al fotovoltaico. Questo progetto rappresenta un caso studio concreto su come i fondi strutturali regionali possano incidere direttamente sulla vita quotidiana delle famiglie che risiedono in questi edifici.