Vittoria Varrica | sbloccato il bacino lavoro per ex Almaviva
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma proposta dal deputato Vittoria Varrica, che prevede l’istituzione di un bacino di lavoro dedicato agli ex dipendenti della Almaviva Contact. La decisione rappresenta un passo avanti per la creazione di un settore di riferimento per queste persone, che ora potranno accedere più facilmente alle opportunità di impiego. La misura riguarda esclusivamente i lavoratori coinvolti nel precedente accordo.
La norma proposta dal deputato Adriano Varrica ha superato con successo il vaglio del Consiglio dei Ministri a Roma, aprendo la strada all’istituzione formale di un bacino occupazionale dedicato agli ex dipendenti della Almaviva Contact. Questa vittoria legislativa rimuove gli ostacoli burocratici che bloccavano l’inserimento lavorativo di centinaia di persone rimaste senza impiego dopo la chiusura dell’azienda. Il testo approvato prevede che la Regione Siciliana debba ora procedere immediatamente alla costituzione di questo strumento, definendo i perimetri operativi per servizi di pubblica utilità e digitalizzazione. Una vittoria legislativa che sblocca le risorse umane. 🔗 Leggi su Ameve.eu
