Maria Grazia Ravaini, nota figura del centro di Pesaro, ha subito una caduta in piazza mentre si trovava in carrozzina. L’episodio ha attirato l’attenzione dei passanti e ha portato a una protesta immediata. La donna è conosciuta da molti cittadini e l’accaduto ha suscitato reazioni tra chi la segue e chi si trova nella stessa condizione.

Maria Grazia Ravaini è una di quelle figure conosciute un po’ da tutti i pesaresi che frequentano il centro. Perché con la sua carrozzella elettrica si muove ovunque per cui è facile incrociarla in tutte le ore del giorno e della sera. "Basta, voglio protestare – dice subito – perché mi sono rovesciata e sono caduta a terra tre volte per superare le canalette dove passano i cavi dell’energia elettrica in piazza del Popolo nei giorni in cui c’è stato il mercatino. Le ruote della carrozzina non ce l’hanno fatto e quindi mi sono ribaltata. Questo non può accadere. Non è possibile perché queste protezioni messe per i cavi dell’energia elettrica rendono il percorso, per quelli che hanno mobilità compromessa come me, molto pericoloso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vite in carrozzina: "Caduta in piazza. E ora protesto"

