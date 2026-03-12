Virtus sconfitta doppia col Partizan Vildoza è ko | tutti i play indisponibili

La Virtus ha subito una sconfitta contro il Partizan Belgrado con il punteggio di 88-82. Tutti i playmaker della squadra sono indisponibili, con Vildoza che si è infortunato e non ha giocato. In campo, sono scesi Edwards con 19 punti e Morgan con 18, mentre altri giocatori hanno contribuito con punti variabili. La partita si è svolta con un risultato equilibrato fino alla fine.

VIRTUS 82 PARTIZAN BELGRADO 88 VIRTUS: Vildoza 3, Edwards 19, Jallow 2, Smailagic 5, Diouf 14, Alston Junior 3, Niang 8, Diarra 4, Morgan 18, Akele, Ferrari 6, Baiocchi. All. Ivanovic. PARTIZAN BELGRADO: Jones 19, Brown 8, Osetkowski 13, Bonga 16, Jekiri 10, Pokusevksi 2, Fernando 9, Milton 8, Calathes 3, Lakic, Mijailovic ne, Radanov ne. All. Penarroya. Arbitri: Ryzhyk, Vilius, Bissuel. Note: parziali 25-29; 48-52; 63-65. Tiri da due: Virtus 1841; Partizan 2337. Tiri da tre: 826; 1031. Tiri liberi: 2225; 1219. Rimbalzi: 39; 41. Play-in addio. Se non è una sentenza definitiva è solo perché l'aritmetica concede ancora qualche residua chance alla Virtus.