La Virtus Bologna perde in casa contro il Partizan, con i serbi che vincono con autorità approfittando delle assenze di alcuni giocatori. La partita si conclude con un risultato che allontana la squadra italiana dalla zona play-in. La formazione serba dimostra una buona prestazione, sfruttando le occasioni create durante l’incontro. La sconfitta rappresenta un passo indietro nel cammino stagionale della Virtus.

Alza bandiera bianca la Virtus, che perde in casa contro il Partizan e vede svanire quasi definitivamente le chance di agganciare il treno play-in. I serbi di Penarroya si impongono con autorità, approfittando delle assenze di Bologna (mancavano Pajola e Hackett, e si è fatto male Vildoza): gran prova del rientrante Carlik Jones, ben supportato da un super Bonga (doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi), mentre alla Virtus non bastano i 19 punti di Edwards. Pronti, via, ed il Partizan scappa sul 2-13 dopo 2'30'' di gioco, forzando Ivanovic al timeout. La Virtus allora entra in partita, e tutto il primo tempo si gioca sul filo dell'equilibrio: si parte col duello tra Edwards e Jones, poi entrambe le squadre trovano punti dagli extra possessi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Virtus, il passo falso in casa con il Partizan costa caro: si allontana il treno play-in

Articoli correlati

Virtus, ultime chance di play-in in Eurolega: c’è il PartizanBologna, 10 marzo 2026 - Appuntamento casalingo per la Virtus di Dusko Ivanovic che domani sera alle 20.

Leggi anche: Virtus, grandi motivazioni in serbo. Con il Partizan per riscattarsi subito

Contenuti utili per approfondire Virtus il passo falso in casa con il...

Temi più discussi: Romano Basket passo falso con la Virtus Padova; Basket, la Virtus Cagliari riceve la capolista Sanga Milano; Folgore, pareggio d’oro con il Milan. Passo falso della Leon; CALCIO: Bologna, passo falso in casa, il Verona passa in rimonta.

23° turno: mezzo passo falso Virtus, aggancio Tre Fiori e Tre Penne a -3Nuovo capitolo della corsa al titolo, in questo sabato di anticipi di Campionato Sammarinese: il Tre Penne, che deve ricucire il ritardo da Tre Fiori e Virtus, parte forte contro la Juvenes Dogana – s ... newsrimini.it

Basket, la Virtus Cagliari scivola a ViterboIl match è stato deciso dall’ottima serata dell'ex Arianna Puggioni, autrice di triple pesanti, e dalla concretezza di Maria Myklebust ... unionesarda.it

Ètv. . Virtus- Partizan, pre partita - facebook.com facebook

Presentata in Campidoglio la maglia della Virtus Roma per le Final Four di Coppa Italia Serie B a Rimini. Info ow.ly/3pKR50YrQ2e x.com