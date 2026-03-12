Virtus il cuore non basta | sconfitta doppia col Partizan Vildoza è ko

La Virtus Bologna ha perso la partita contro il Partizan, subendo una sconfitta che si aggiunge a un momento difficile. Durante l’incontro, Vildoza si è infortunato e non ha potuto continuare a giocare. La squadra ha cercato di reagire, ma alla fine ha dovuto arrendersi. La partita si è conclusa con il risultato a favore del team avversario.

Bologna, 11 marzo 2026 – Piove sul bagnato in casa Virtus. Non tanto per la sconfitta con il Partizan, che ci può stare. Quanto per il ko di Luca Vildoza, che si ferma già nel primo tempo, per un problema muscolare. Gli infortuni fanno parte del gioco, ma il problema è che la Virtus, ora, si trova senza registi. Risentimento alla coscia sinistra per l’argentino che dovrà essere rivalutato. Ma è chiaro che non ci sarà domenica sera, alla Virtus Arena, quando arriverà Milano. E l’assenza di Luca va ad aggiungersi a quelle di capitan Pajola e Daniel Hackett, gli altri registi. Ivanovic dovrà inventarsi qualcosa, ma non sarà facile. E la partita? La Virtus parte male e molle, 0-8 e 2-13 colpita da Bonga e Jones. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

