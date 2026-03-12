Violenza sulle donne UniMarconi e Fond DoppiaDifesa presentano protocollo ' ricomincio da me'

L'Università Marconi e la Fondazione DoppiaDifesa hanno presentato un nuovo protocollo chiamato

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Promuovere prevenzione, tutela delle vittime e percorsi concreti di autonomia attraverso la formazione universitaria. È questo l'obiettivo del protocollo di intesa "Ricomincio da me", presentato all'Università degli Studi Guglielmo Marconi nel corso dell'incontro "Violenza di genere, tutela delle vittime, prevenzione e percorsi di sostegno", organizzato in collaborazione con la Fondazione Doppia Difesa Onlus nell'ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna. Il progetto prevede l'assegnazione di borse di studio per corsi di laurea e master destinate a donne seguite dalla Fondazione Doppia Difesa nei percorsi di assistenza legale e psicologica, con l'obiettivo di favorire indipendenza economica, inclusione sociale e ricostruzione del proprio percorso di vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

