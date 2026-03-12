Violenza su un disabile i dettagli dalle carte | Lo facevano urlare per divertimento

Tre uomini sono stati arrestati ad Afragola con l’accusa di aver molestato e aggredito un giovane disabile. Secondo le carte, le violenze si sarebbero svolte in modo continuato, con i sospetti che avrebbero anche fatto urlare la vittima per divertimento. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord, sulla base di prove raccolte nelle indagini.

È quanto scrive il gip Fabrizio Forte nell'ordinanza in merito alla violenza sessuale di gruppo ai danni di un giovane disabile. Le modalità della violenza, rileva il gip, "dovevano risultare particolarmente umilianti e mortificanti" in modo tale "da soddisfare il loro desiderio di divertimento", "manifestando il più totale disprezzo per la personalità e la dignità della vittima, degradata a mero 'oggetto' dei loro sadici passatempo".Inoltre, il gruppo, dopo aver appreso della denuncia, ha minacciato di morte la vittima e i suoi familiari. Nello stesso periodo infine i tre avrebbero preso di mira un altro ragazzo, affetto da autismo, a cui prendevano la bici o lo zaino "'per gioco'" e "per farlo urlare".