Violenza donne Unimarconi e Doppia Difesa presentano a Roma il protocollo ‘Ricomincio da me’

Unimarconi e Doppia Difesa hanno presentato a Roma il protocollo ‘Ricomincio da me’. Il progetto prevede borse di studio e opportunità di formazione universitaria destinate alle donne vittime di violenza, con l’obiettivo di favorire la loro autonomia. L'iniziativa si rivolge a chi desidera intraprendere un percorso di reinserimento e crescita personale attraverso strumenti educativi e di supporto.

