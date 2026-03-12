Violenza domestica | assoluzione per il marito tunisino

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha disposto l’assoluzione di un uomo tunisino di 48 anni, accusato di aver commesso maltrattamenti abituali in famiglia. La decisione è arrivata a seguito del procedimento legale avviato contro di lui, senza che siano state formulate condanne o ulteriori provvedimenti. La vicenda riguarda quindi un caso di presunti abusi familiari.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha emesso una sentenza di assoluzione nei confronti di un cittadino tunisino di 48 anni, accusato di maltrattamenti abituali in famiglia. L’imputato, difeso dall’avvocato Gaetano Figoli, era stato inizialmente sottoposto a misure cautelari severe, tra cui il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli minori, ma l’istruttoria ha portato al proscioglimento dalle accuse formulate dalla Procura. La decisione giunge dopo che la magistratura aveva richiesto due anni e mezzo di reclusione per una serie di condotte violente e vessatorie attribuite all’uomo nei confronti della compagna italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

