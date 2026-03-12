Ogni anno si registrano numerosi episodi di violenza contro medici e sanitari, mettendo in luce un problema che riguarda direttamente chi opera nel settore sanitario. Le aggressioni, che coinvolgono spesso minacce e atti fisici, rappresentano una minaccia concreta per la sicurezza di chi lavora in ospedale. Questi episodi contribuiscono a creare un clima di insicurezza che ostacola la tutela della salute pubblica.

“Quando chi cura ha paura, ha timore degli atti di violenza, non è solo un professionista a essere intimorito, è lo stesso diritto alla salute che ne esce indebolito”. Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. Curare senza paura per Anelli “non è uno slogan, è qualcosa di più: è una condizione essenziale della nostra democrazia”, ricorda. E certo i numeri delle aggressioni ai professionisti che operano in prima linea in sanità sono impressionanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Violenza contro medici e sanitari, i numeri della paura

Articoli correlati

Basta violenza sugli operatori sanitari: l’appello dei medici e la voce dei pazientiNegli ultimi cinque anni le aggressioni verbali e fisiche contro il personale del Bambino Gesù sono raddoppiate: dalle 28 del 2021 alle 64 del 2025.

Leggi anche: Contro la violenza sugli operatori sanitari: l’impegno della Asl per promuovere la cultura del rispetto

Contenuti utili per approfondire Violenza contro medici e sanitari i...

Temi più discussi: I medici? Impossibile non voler loro bene. Arriva il nuovo spot della Fnomceo contro la violenza; Anelli (OMCeO Bari): Solidarietà ai medici aggrediti. La legge contro la violenza funziona, ma occorre lavorare sulla cultura. A Perugia il 12 marzo ribadiremo il ruolo dei medici come costruttori di pace; Collegio Italiano dei Chirurghi: Basta violenze in corsia, la sicurezza dei medici è una priorità nazionale; Aggressioni ai medici, Fnomceo: la legge contro la violenza funziona ma serve lavorare sulla cultura.

Violenza contro gli operatori sanitari: nuovo spot Fnomceo. Anelli: Rapporto di fiducia medico-paziente è patrimonio che non va dispersoViolenza contro gli operatori sanitari: nuovo spot Fnomceo. Anelli: Rapporto di fiducia medico-paziente è patrimonio che non va disperso ... nursetimes.org

Aggressioni ai medici, Fnomceo: la legge contro la violenza funziona ma serve lavorare sulla culturaDopo le aggressioni nei pronto soccorso di Bari il presidente FNOMCeO Filippo Anelli esprime solidarietà ai medici coinvolti e richiama l’efficacia della legge del 2024 ... doctor33.it

Violenza contro gli operatori sanitari: nuovo spot Fnomceo. Anelli: “Rapporto di fiducia medico-paziente è patrimonio che non va disperso”: “Il medico per me è uno di famiglia”. È questo lo slogan del nuovo spot realizzato dalla Federazione nazionale degli Or facebook

Meloni in Senato attacca i giudici che avevano ordinato la revoca dei trasferimenti nei cpr, in particolare “nel recente caso dei migranti irregolari condannati per violenza sessuale in concorso, violenza sessuale di gruppo, e violenza sessuale su minore” x.com