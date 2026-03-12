Il 12 marzo 2026 l’assessore regionale alle Politiche per la salute ha dichiarato che le aggressioni contro il personale sanitario in Emilia-Romagna rappresentano un problema di grande gravità. Fabi ha sottolineato l’urgenza di adottare misure immediate per affrontare questa escalation di violenza. La dichiarazione arriva nel contesto di una crescente attenzione pubblica su episodi di aggressione negli ospedali della regione.

Il 12 marzo 2026 segna una data di svolta nella gestione della sicurezza sanitaria in Emilia-Romagna, dove l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, ha definito le aggressioni al personale sanitario come un fenomeno di enorme gravità. La dichiarazione arriva nel contesto di una Giornata nazionale dedicata alla tutela degli operatori, evidenziando come gli episodi di violenza verbale e fisica siano in netto aumento. Le istituzioni stanno rispondendo con misure concrete, tra cui l’istituzione di pulsanti d’allarme e piattaforme di segnalazione sicure come SegnalER. Non si tratta di semplici statistiche astratte, ma di una realtà quotidiana che vede professionisti della cura esposti a rischi crescenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza ai sanitari: Fabi chiede misure urgenti

Articoli correlati

Spesa farmaceutica fuori controllo, il ministro Schillaci chiede “chiarimenti urgenti e misure correttive” all’AifaLa spesa farmaceutica corre come non mai, potrebbe assorbire quel poco di aumento nominale del Fondo sanitario nazionale previsto dalle ultime leggi...

Terni, firmato protocollo tra Questura e Azienda Ospedaliera: “Prevenzione dei fenomeni di violenza ai sanitari”Nella mattinata di venerdì 18 dicembre, presso la palazzina Direzione dell’Ospedale Santa Maria di Terni, si è tenuta una conferenza stampa per...

Approfondimenti e contenuti su Violenza ai sanitari Fabi chiede misure...

Temi più discussi: Domani, 12 marzo, la Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari; Comunicato Regione: Sanità. Domani, 12 marzo, la Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari. In Regione, a Bologna, una mattinata di confronto tra istituzioni e professionisti per tutelare sicurezza, dignità e valore del lavoro; Una giornata contro la violenza sugli operatori sanitari.

Violenza sugli operatori sanitari, nel modenese oltre 460 episodi nel 2025E' quanto emerge dalla somma degli episodi di violenza registrati da Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Ausl di Modena e ospedale di Sassuolo ... sulpanaro.net

Giornata contro la violenza sul personale sanitario: i dati della RegioneAggressioni, minacce, violenze verbali e fisiche, danneggiamenti alle strutture: un fenomeno, quello che colpisce gli operatori sanitari e socio-sanitari, che non smette mai di stupire. Perché non sol ... msn.com

Un ragazzo si è presentato sotto casa di un coetaneo per chiarire una questione sentimentale. A uscire di casa, però, è stato il fratello più piccolo, di 12 anni, ignaro di quanto stava per accadere. La discussione è durata pochi istanti, poi è scoppiata la violenza facebook

Meloni in Senato attacca i giudici che avevano ordinato la revoca dei trasferimenti nei cpr, in particolare “nel recente caso dei migranti irregolari condannati per violenza sessuale in concorso, violenza sessuale di gruppo, e violenza sessuale su minore” x.com